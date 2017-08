Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explodem café para roubar caixa ATM

Assaltantes foram surpreendidos pelos moradores e fugiram.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:03

"Pensei que era uma explosão de gás num apartamento e corri para a varanda. Vi o café Pôr-do-Sol destruído e percebi que tinham assaltado o multibanco", disse José Botelho, que reside no prédio onde a caixa ATM está instalada, na rua Padre António Vieira, em Miramar, Vila Nova de Gaia.



Eram 04h00 quando os três assaltantes fizeram explodir o multibanco, instalado na montra do café, com recurso a uma botija de gás.



Assustados ao perceberem que tinham sido descobertos os ladrões fugiram sem conseguirem roubar o dinheiro que estava na máquina.



Para trás deixaram um rasto de destruição. A violência da explosão projetou vários destroços do café e provocou também danos em vários carros estacionados em frente.



"Foram os vizinhos que me avisaram assim que ouviram a explosão. Quando cheguei vi o meu café todo destruído" lamentou Rui Silva, proprietário do estabelecimento, antiga estrela do atletismo do FC Porto e do Boavista e atual veterano do Rio Largo de Espinho. "Ainda não fiz as contas, mas tenho um enorme prejuízo e tenho de fechar o café vários dias para fazer obras" desabafou.



Momentos após o alerta as autoridades chegaram ao local, mas os ladrões já tinham fugido num BMW preto. Este multibanco já tinha sido assaltado no início do ano.



Na altura, quatro encapuzados entraram armados no café quando os funcionários da empresa de segurança faziam o carregamento e roubaram 60 mil euros.