Explodem mais um multibanco em Lisboa

Este foi o roubo número 140 a caixas multibanco ocorrido este ano em todo o País.

Por S.A.V. | 10:56

Um grupo de assaltantes fez ontem de madrugada explodir, ao que tudo indica com recurso a gás, uma caixa multibanco numa dependência do banco Eurobic, em Campo de Ourique, Lisboa. Conseguiram fugir com os cofres do dinheiro.



Segundo explicou ao CM fonte policial, tudo se passou pelas 05h00. O multibanco, instalado a meio da rua D. João V, entre as Amoreiras e o Largo do Rato, ficou destruído e registaram-se danos menores no edifício e num portão.



Apesar da proximidade de uma esquadra da PSP, a cerca de 500 metros do local do assalto, os assaltantes conseguiram fugir sem serem detetados. Para isso terá contribuído o facto de não terem sido encontradas testemunhas que pudessem indicar quantos eram os ladrões e em que viatura fugiram.



Grande Lisboa, zona Oeste e Porto têm sido as regiões com mais crimes. A PJ investiga.