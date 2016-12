Explosão arrasa caixa multibanco

Ontem à tarde, vários trabalhadores da junta de freguesia recolheram os destroços do multibanco que ficaram espalhados junto ao banco. Um carro que estava estacionado naquela zona ficou danificado. Durante o dia, vários militares da GNR mantiveram-se no local.



Dois dos assaltantes atuaram encapuzados, provocando a explosão. O outro cúmplice esperou no carro. A seguir, fugiram a alta velocidade.Ontem à tarde, vários trabalhadores da junta de freguesia recolheram os destroços do multibanco que ficaram espalhados junto ao banco. Um carro que estava estacionado naquela zona ficou danificado. Durante o dia, vários militares da GNR mantiveram-se no local.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Um assalto em tudo semelhante ao que aconteceu no passado. No Samouco, em Alcochete, esta quinta-feira de madrugada, três assaltantes fizeram explodir a caixa multibanco instalada na Caixa de Crédito Agrícola, na Praça da República. Apesar da destruição causada, os três ladrões não conseguiram aceder aos cofres.Na mesma freguesia, há pouco mais de um mês, a 20 de novembro, três assaltantes atacaram a caixa que estava instalada numa antiga dependência bancária do BPI. Nesse dia, conseguiram levar as gavetas com o dinheiro. Em ambos os casos, as caixas tinham sido carregadas na véspera. Também nas duas situações os assaltantes conseguiram fugir do local. Estão em fuga e são procurados pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária.O Samouco ficou sem caixas multibanco. Judite Caetano, moradora, lamentou o assalto. "Agora ficámos sem nada. Isto é assustador. Muitos moradores ouviram o estrondo e viram um carro fugir em contramão. Gostávamos muito de ter um posto da GNR no Samouco. Estamos aqui abandonados", disse ao