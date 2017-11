Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão de caldeira mata PSP reformado e mulher

Glória sofreu queimaduras graves e não resistiu aos ferimentos. Caso ocorreu em Amarante.

Glória Leite, a mulher de Mário Andrade, de 83 anos, que morreu quarta-feira à tarde após a explosão de uma caldeira a lenha, em casa, em Amarante, acabou também por perder a vida, já no hospital.



A vítima, de 80 anos, sofreu queimaduras graves e não resistiu aos ferimentos.



O alerta chegou aos bombeiros pelas 18h15. Na habitação estava o casal e duas filhas, de cerca de 40 anos - uma também ficou ferida ao tentar ajudar os pais. O homem, agente da PSP reformado, morreu no dia de aniversário de um dos filhos.



Na sequência da explosão, a chaminé da casa ficou destruída e foram projetados pedaços de tijolo e cimento, alguns dos quais atingiram as vítimas.



A data de realização do funeral está dependente das autópsias às vítimas.