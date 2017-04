Explosão em armazém de habitação faz um ferido em Ourém

Em atualização

Uma pessoa ficou ferida na sequência de uma explosão num armazém anexo a uma habitação, na localidade da Amieira, no concelho de Ourém.Dentro do anexo encontravam-se várias máquinas agrícolas, no entanto, as causas que terão originado o incêndio ainda estão por apurar. O alerta foi dado às 12h43.A vítima sofreu queimaduras corporais, desconhecendo-se para já o nível de gravidade de tais ferimentos. Para além do ferido, outra pessoa terá sofrido uma indisposição na sequência do incidente.