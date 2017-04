Quatro mortos confirmados em Lamego

Múltiplas explosões na fábrica de pirotecnia Egas Sequeira em Avões, no concelho de Lamego, causaram quatro mortos.



Ao todo, confirmaram fontes ao CM, poderiam estar quinze pessoas dentro da estrutura no momento das explosões.



O alerta foi dado às 18h00 desta terça-feira. As explosões terão sido sentidas a mais de dez quilómetros de distância.



Os rebentamentos verificaram-se num paiol (um depósito de material explosivo). A PJ estará já a investigar o sucedido.

Estão já no local 78 bombeiros, apoiados por 26 viaturas. Os "voluntários" de Castro D'Aire, Tarouca, Régua, Resende e Lamego e o INEM já foram acionados.









No local está um helicóptero a assistir às operações.



Um habitante de Penajóia, nas imediações da fábrica, explicou à CMTV que a proprietária da empresa lhe confessou estarem sete pessoas dentro do espaço, "dois genros, uma filha, o marido e mais uns colegas".



Benjamin Simões disse, ainda, que esta não era a primeira explosão na fábrica, que já tinha tido um pequeno acidente "há alguns anos".



Já Maria Almeida, que estava num café próximo do local, referiu à CMTV que as imediações "pareciam um cenário de guerra".





Desconhece-se, para já, o que terá causado as explosões, que deram origem a um incêndio, que ainda está a ser controlado.No local está um helicóptero a assistir às operações.Um habitante de Penajóia, nas imediações da fábrica, explicou àque a proprietária da empresa lhe confessou estarem sete pessoas dentro do espaço, "dois genros, uma filha, o marido e mais uns colegas".Benjamin Simões disse, ainda, que esta não era a primeira explosão na fábrica, que já tinha tido um pequeno acidente "há alguns anos".Já Maria Almeida, que estava num café próximo do local, referiu àque as imediações "pareciam um cenário de guerra".

O que achou desta notícia?







86% Muito insatisfeito

86% 4%

4% 2%

2% 2%

2% 6% Muito satisfeito