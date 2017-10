Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataque à bomba a multibanco arrasa agência de Leiria

Rés do chão do edifício onde a caixa estava instalada ficou destruído.

05.10.17

Pelo menos dois homens encapuzados tentaram realizar um assalto com recurso a explosão a uma caixa de multibanco, esta madrugada de quinta-feira, em Maceira, Leiria.



No entanto, a explosão foi mal calculada e o resultado foi catastrófico. A detonação da bomba destruiu por completo o rés-do-chão do prédio, que inclui as instalações da agência bancária Eurobic e três estabelecimentos comerciais contíguos.



O alerta foi dado às 05h20, não se sabendo, ainda, se os assaltantes conseguiram chegar ao cofre da caixa multibanco.



Além de ter "destruído totalmente" a agência bancária, instalada no rés-do-chão de um edifício com três pisos, a explosão também "provocou danos" em três estabelecimentos comerciais contíguos, disse à Lusa o comandante dos Voluntários da Maceira, Luís Ferreira.



No entanto, sublinhou o responsável, a estrutura do edifício não foi atingida.



Na sequência do rebentamento ocorreu um "pequeno incêndio", mas sem provocar grandes danos, acrescentou a mesma fonte, indicando não ter conhecimento da existência de qualquer vítima.



A PJ está a investigar o caso.