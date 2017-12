Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão mata mulher em casa

Vítima de 55 anos morreu quando ia aquecer a habitação em Moimenta da Beira.

Por Mário Freire e Tiago Virgílio Pereira | 10:27

Isaura Morais, de 55 anos, acordou ontem mais cedo para pôr lenha na caldeira para aquecer a casa, em Sanfins, Moimenta da Beira. Tudo para receber a irmã e o sobrinho, de dois anos, que chegavam de Coimbra para passar a quadra festiva. Mas uma explosão, que eclodiu e destruiu a cozinha da habitação, provocada ou por uma fuga de gás ou pela caldeira de água quente, matou-a.



O alerta foi dado pelas 11h30. No momento em que se deu a explosão, o marido da vítima, Manuel Duarte, de 57 anos, estava na cama e gritou: "Isaura, está tudo a tremer, parece um tremor de terra". A mulher ficou caída na cozinha. Ao local deslocaram-se os Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira, que ainda realizaram manobras de reanimação.



"Tentámos salvar a mulher mas o óbito foi confirmado pelo médico do INEM que chegou no helicóptero sediado na base de Macedo de Cavaleiros", explicou o comandante José Requeijo. A poucos metros, vive a mãe da vítima, Maria do Carmo Morais, de 81 anos. A idosa ouviu o barulho e foi ver o que se passava. Quando soube que a filha tinha morrido ficou em choque e teve de ser transportada ao Serviço de Urgência Básica (SUB) local. Maria e Manuel receberam apoio psicológico pelos profissionais do INEM.



O homem foi assistido no local mas não recebeu tratamento hospitalar. Ao local foi também a GNR, que tomou conta da ocorrência.

Mais tarde foi pedido o apoio da PJ. Os inspetores recolheram provas para descobrirem o que terá provocado a explosão.