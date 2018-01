Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão no edifício da biblioteca de Ferreira do Alentejo faz um ferido grave

Funcionário da EDP estava a trabalhar num posto de transformação de eletricidade.

Por J.C.M. | 16:24

Um funcionário da EDP que estava a trabalhar num posto de transformação de eletricidade que funciona no mesmo edifício que alberga a biblioteca municipal de Ferreira do Alentejo ficou ferido com gravidade, na sequência de uma explosão.



Segundo adiantou ao CM António Gomes, comandante dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo, O homem estava a trabalhar com um colega nos quadros elétricos quando aconteceu a explosão.



"A vítima apresentava ferimentos graves na cara e nas via aéreas superiores", conta o comandante.



No local estiveram os bombeiros locais e uma VMER do Hospital de Beja, para onde foi encaminhada a vítima. O funcionário em causa tem 57 anos.



O posto de transformação de eletricidade e a biblioteca funcionam num edifício recentemente remodelado. O espaço já serviu como prisão, hoje alberga a biblioteca e outros equipamentos.