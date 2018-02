Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão no Hospital de Santo António encerra bloco operatório

Problema em caldeira ter causado o alarme naquele hospital do Porto.

09:29

Uma explosão de uma caldeira no Hospital de Santo António, no Porto, obrigou ao encerramento de um bloco operatório.



O incidente causou um incêndio que provocou danos materiais, mas nenhum ferido.



Ao que o CM apurou, o incidente aconteceu esta segunda-feira à noite.



Várias cirurgias tiveram de ser adiadas na sequência do encerramento do bloco afetado.



Em atualização