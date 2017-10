Explosão provoca pânico no Seixal

A explosão foi na Ecometais, mas não houve danos pessoais nem materiais e já está controlado. — Bombeiros M. Seixal (@BombeirosSeixal) 9 de outubro de 2017

Uma bilha de gás no interior de uma viatura que estava a ser desmantelada no Seixal provocou esta segunda-feira uma forte explosão, mas não causou vítimas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal."A explosão ocorreu na empresa Ecometais no concelho do Seixal, distrito de Setúbal. Tratou-se de uma bilha de gás que estava no interior de uma viatura que estava a ser desmantelada no local e que rebentou", disse à Lusa fonte do CDOS.Segundo a mesma fonte, a explosão não causou vítimas e apenas danificou a máquina que estava a operar no local.A explosão foi sentida em vários concelhos do distrito de Setúbal, como Seixal, Almada, Sesimbra, Moita, Almada ou Alcochete e causou apreensão por ser num local contíguo à Siderurgia Nacional.O alerta para a ocorrência foi dado pelas 21h49, tendo sido mobilizados para o local 18 operacionais, apoiados por seis viaturas.Entretanto, tanto a Câmara e os bombeiros do Seixal utilizaram as redes sociais para esclarecer que a situação está controlada e para evitar ligar a pedir explicações, porque os serviços estão já congestionados.Nas redes sociais foram muitos os moradores do concelho que relataram o susto ao ouvir o estrondo.