Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosivos assustam família

Dois petardos lançados para jardim em Guimarães.

Por Fátima Vilaça | 07:41

Uma família de Guimarães escapou, por milagre, a um ataque com petardos na noite de Natal. João Gonçalves, 53 anos, e os familiares viveram momentos de verdadeiro terror quando dois explosivos rebentaram no jardim da sua moradia,na freguesia de Tabuadelo. Estão apavorados e já apresentaram queixa na Polícia Judiciária de Braga.



"Saímos todos para a rua em pânico quando ouvimos o primeiro rebentamento e quando estávamos já no exterior foi lançado um segundo petardo na nossa direção. Atirámo-nos para o chão e chegámos a temer o pior", relatou ao CM, visivelmente desgastado, João Gonçalves, dono da casa atacada.



Os explosivos não atingiram ninguém da família, mas o ataque ficou registado nas câmaras de videovigilância da casa. As imagens mostram o momento em que um explosivo é lançado do cimo da rua na direção do jardim onde está um grupo de pessoas. Vê-se depois um segundo momento de pânico com a família a tentar escapar ao explosivo. As imagens já foram entregues à PJ, que investiga a proveniência dos explosivos.



João Gonçalves suspeita que o ataque possa estar relacionado com um desentendimento antigo que mantém com uns vizinhos. "Há casos em tribunal, já houve até uma sentença, mas nada muda. É difícil viver assim", desabafa.



Fechados em casa

João Gonçalves e a família passaram todo o dia de Natal fechados em casa, com receio de que os ataques da véspera voltassem a repetir-se.



Conflitos antigos

Vítima tem conflitos há vários anos com vizinhos. Há queixas em tribunal devido a lançamento de esgotos a céu aberto em terreno. Vizinhos já foram condenados a pena de multa por ameaças de morte.



PJ do Porto investiga

Embora a queixa tenha sido apresentada na PJ de Braga, a investigação do caso já passou para a alçada da Polícia Judiciária do Porto, que tem a competência exclusiva de investigação deste tipo de ataques com recurso a explosivos.