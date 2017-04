Extensão de saúde sem médico de família fixo

Segundo garantiu ao CM a mesma fonte da ARS, esses dois clínicos já foram devidamente substituídos. Nesta unidade de Lagoa, neste momento, exercem funções sete médicos, para um total de 23 mil utentes inscritos.



A Extensão de Saúde de Porches, no concelho de Lagoa, está sem médico de família fixo porque o único clínico que presta serviço na unidade está de férias até dia 12 de abril e logo de seguida, apurou o, deverá entrar no período de reforma.A unidade de saúde, ao que oapurou, tem cerca de 1900 utentes inscritos e, segundo o presidente da Junta de Freguesia de Porches, Luís Bentes, "a maioria da população é idosa e tem dificuldades para se deslocar a outra unidade de saúde". O autarca está preocupado porque o médico de família, antes de entrar de férias, dava consultas todos os dias da semana. Atualmente, segundo explicou aofonte da Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS), está a ser escalado "um médico para se deslocar dois dias por semana para assegurar a prestação de cuidados de saúde aos utentes de Porches".Relativamente à aposentação do médico em causa, a ARS assegura que ainda não sabe quando irá acontecer, garantindo que "nessa ocasião o mesmo será substituído".