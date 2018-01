Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Extorsão a português trama 16 polícias

Carlos Oliveira traficava esteroides e contou ter sido extorquido para não ser preso.

Sérgio A. Vitorino | 01:30

Um português detido em Fortaleza por tráfico de esteroides anabolizantes está no olho de um furacão que abala a Justiça do Ceará, no Brasil. Contou "tudo o que sabe", num caso de colaboração – no Brasil chamada "delação premiada" – visando uma redução da pena.



Levou à detenção ou ao afastamento de treze inspetores e três delegados da Polícia Civil, que acusa de o terem extorquido para não ser preso: tinha de entregar dinheiro ou droga.



Carlos Oliveira, de 43 anos, foi apanhado duas vezes em 2015 pela mesma Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas, que denunciou em colaboração premiada. Contou que um cúmplice pagou 4 mil € aos polícias e meses depois foram exigidos ao português 6500 €. Não pagou e acabou detido. Foi solto e preso de novo em junho de 2016, altura em que denunciou "o esquema".



Disse ainda que os esteroides anunciados como apreendidos eram menos do que os efetivamente apanhados. E denunciou que o flagrante foi forjado com droga não registada.



Em Portugal, a colaboração premiada ficou de fora do "pacto da Justiça" assinado na semana passada entre os principais intervenientes do setor.



Vendia as drogas em ginásios de luxo

Carlos Oliveira, de Lisboa, foi apanhado por venda ilegal de esteroides, medicamentos para aumentar a massa muscular e inibidores de apetite em ginásios de luxo de Fortaleza.



Foi anunciado que estava no Brasil desde 2012 e que viajava de três em três meses a Portugal para se abastecer de esteroides. Levava-os para o Brasil no fundo de uma mala de viagem. A polícia disse que conseguia 150 mil €/ano com o tráfico. Está agora preso.