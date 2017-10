Fábrica automóvel PSA encerrada em Mangualde

Este é um dos maiores empregadores da zona de Viseu.

13:37

A produção na fábrica da Peugeot Citroën de Mangualde está, esta segunda-feira, parada devido aos incêndios que têm assolado a região.



Esta é uma das principais empregadoras da região de Viseu, com cerca de 700 trabalhadores.



Segundo apurou o CM, a empresa não laborou de manhã e também não irá laborar de tarde, devido às estradas cortadas, ao fumo e à sujidade causadas pelos fogos, mas também porque muitos dos seus trabalhadores são bombeiros voluntários e encontram-se a combater as chamas.



Sonae Indústria com duas fábricas afetadas em Oliveira do Hospital e Mangualde

A Sonae Indústria informou hoje que as fábricas de Oliveira do Hospital e Mangualde, propriedade da participada Sonae Arauco, foram atingidas pelos incêndios que afetam a zona centro de Portugal, encontrando-se encerradas.



A Sonae Arauco é uma empresa detida em 50% pela Sonae Indústria.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae Indústria refere que "a atividade das referidas fábricas encontra-se encerrada", desconhecendo ainda a extensão dos danos causados pelos fogos.



"Uma concreta avaliação da situação e extensão dos danos será efetuada logo que seja possível o acesso sem restrições à totalidade das instalações", acrescenta na comunicação ao mercado.



Mas, ressalva, "de acordo com a informação atualmente existente, os danos estarão confinados aos parques de madeira e zonas limítrofes".



Em termos económicos, prossegue, "o impacto ainda não é conhecido, mas a sociedade proprietária daquelas fábricas tem seguro de perdas patrimoniais e de lucros cessantes".