Facada em padre ‘vale’ quatro anos

Português de 58 anos condenado por mais de 50 furtos.

Por Miguel Curado | 01:30

Um português de 58 anos foi condenado a 4 anos e 4 meses de prisão efetiva pelo tribunal da cidade espanhola de Ourense, num processo em que responde por mais de 50 furtos a diversos locais, como igrejas. Foi num destes locais de culto que Camilo, o condenado, esfaqueou um padre numa mão.



A condenação a cadeia efetiva foi aplicada, em grande medida, graças a esta agressão. Os factos mais graves provados em tribunal contra o português ocorreram em agosto de 2017.



No dia 11 desse mês, Camilo começou por assaltar o escritório de um parque de estacionamento em Ourense. Aproveitou a ausência do funcionário e arrombou a caixa registadora, da qual furtou 529 euros.



Dois dias depois, o português entrou furtivamente na Igreja dos Franciscanos, em Ourense. Dirigiu-se à caixa das esmolas, com o intuito de furtar o dinheiro no interior da mesma. Foi surpreendido pelo padre, que esfaqueou numa mão antes de fugir.



Acabou preso nesse dia e colocado em prisão preventiva. Camilo não deverá recorrer.