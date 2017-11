Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fachada em risco de cair obriga a criar perímetro de segurança no centro de Lisboa

Edifício devoluto na Avenida João Crisóstomo vai ser avaliado.

11:24

Um prédio em risco de ruína obrigou na manhã desta sexta-feira as autoridades a estabelecerem um perímetro de segurança na Avenida João Crisóstomo, em Lisboa.



Segundo fonte dos Sapadores, a fachada em causa fica no nº 44 da Avenida João Crisóstomo. Trata-se de um prédio em ruína, do qual praticamente já só sobra a fachada. Segundo os bombeiros, não aconteceu ainda a queda de material para a via pública, mas foi chamada uma equipa de engenharia para avaliar o estado da edificação.



A Polícia Municipal de Lisboa também está no local, onde foi montado o perímetro de segurança.