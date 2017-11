Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fafe reabilita 200 casas com 4 milhões de euros

Intervenção na Cumieira considerada uma das grandes obras do novo mandato.

Por Aureliana Gomes | 11:00

O bairro da Cumieira, em Fafe, vai ser alvo de obras de reabilitação. Ao todo, vão ser investidos cerca de quatro milhões de euros para recuperar 200 casas e reabilitar a zona envolvente, naquela que é apontada como uma das grandes obras do novo executivo municipal.



Com esta intervenção, a autarquia pretende criar melhores condições de habitabilidade naquele bairro social.



"Não temos propriamente um projeto de arquitetura. O que vai acontecer é o restauro das casas existentes. Vamos mudar telhados, colocar isolamento térmico e acústico, forrar o capoto das casas e colocar novas caixilharias e janelas", explica o autarca Raul Cunha.



Além da intervenção nas habitações, as obras irão ainda beneficiar a zona envolvente do bairro.



Na reabilitação das casas será investido um valor de três milhões de euros e 1,4 milhões na zona envolvente. O montante conta com a comparticipação de fundos europeus, no âmbito de candidaturas realizadas no anterior mandato.



O executivo liderado pelo independente Raul Cunha destaca outras obras já em execução, nomeadamente, nas escolas Professor Carlos Teixeira e Secundária de Fafe.



No atual mandato, será ainda efetuada a regeneração da avenida Brasil, que vai incluir a remodelação da central de camionagem. "Vamos recuperar o nosso centro coordenador de transportes, restaurar, dar mais dignidade, permitindo que as pessoas não fiquem na sala de espera sem acesso visual e físico aos autocarros", referiu o autarca.



Raul Cunha destaca ainda a construção do nó de Arões, na via rápida que liga o concelho a Guimarães - uma reivindicação já muito antiga.