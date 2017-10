Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falcão do aeroporto de Lisboa fechado em cave

Ave estava num prédio com a pata amarrada para não voar.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:37

Um falcão de serviço no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa - onde é usado para afastar as aves que podem ser um perigo para os aviões -, foi encontrado no início da semana fechado e amarrado na zona da Charneca, ao lado do aeroporto.



O falcão, classificado como híbrido por ser o cruzamento de duas espécies (sacre e gerifalte), encontrava-se na cave de um prédio, tendo uma das patas amarrada com fio de cobre pare evitar que pudesse voar.



A PSP procurava-o após a ANA-Aeroportos e o proprietário, a empresa Volataria, terem denunciado o desaparecimento.



O falcão tinha anilha e confirmou-se que era o ‘trabalhador’ do aeroporto.



A Volataria remeteu esclarecimentos para a ANA, que não respondeu ao CM. A PSP investiga.