Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falha operação para colocar draga a flutuar

Areia já assoreou parte da embarcação de 80 metros virada na barra do Lavajo.

Por João Mira Godinho | 08:50

Os trabalhos realizados este domingo para colocar a flutuar a draga que, terça-feira passada, se virou na barra do Lavajo, em Olhão, falharam. As operações devem continuar ao longo do dia de hoje.



"A parte mais a Este da embarcação já se encontra assoreada, pelo que não foi possível mover a embarcação", explicou ao CM Nunes Ferreira, da Capitania do Porto de Olhão, que coordena as operações. "Amanhã [hoje] vamos retirar essa areia para que seja possível deslocá-la e virá-la", acrescentou.



Para concretizar a operação foram ontem colocados quatro balões de ar, cada um com uma força de 20 toneladas. Quando a embarcação tiver sido libertada da areia, essa força deverá virar a draga e colocá-la de novo a flutuar.



Conforme o CM noticiou, a embarcação, com cerca de 80 metros, virou-se na terça-feira, pelas 08h00, logo após uma mudança de turno dos trabalhadores. A bordo estavam quatro homens que foram atirados à água mas rapidamente resgatados, praticamente ilesos, pelo aqua-táxi que levava para terra os funcionários que tinham saído de turno.



A draga estava a ser utilizada para retirar areia, no âmbito dos trabalhos de requalificação da ria Formosa, da responsabilidade da sociedade Polis.



PORMENORES

Combustível e óleo

A Autoridade Marítima colocou uma barreira para evitar possíveis fugas dos 12 mil litros de combustível e 300 de óleo a bordo da embarcação.



Trabalho permanente

A draga estava a funcionar em permanência, 24 horas por dia, com os trabalhos a serem assegurados por turnos.



Causas investigadas

As causas do acidente estão a ser investigadas, colocando-se a hipótese da carga estar mal distribuída na embarcação. A ondulação era quase inexistente na altura que se deu o acidente.