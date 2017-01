Falsa mãe acusada de sete crimes

Indica o Ministério Público que o propósito da arguida era "criar mais curiosidade" nas redes sociais, "aproveitando-se do desconhecimento" da verdadeira mãe do menino.



A acusação refere que a enfermeira oferecia brinquedos e tirava fotos ao menor, no IPO, com o consentimento da mãe da criança, "no pressuposto de que não iriam ser publicamente exibidas e de que serviriam apenas para mostrar aos supostos funcionários da instituição onde a arguida dizia trabalhar".Indica o Ministério Público que o propósito da arguida era "criar mais curiosidade" nas redes sociais, "aproveitando-se do desconhecimento" da verdadeira mãe do menino.

Tirou fotografias a um menino de 4 anos e meio que estava internado no IPO do Porto e, meses depois, publicou as imagens em vários perfis de Facebook, escrevendo que o seu ‘filho’ tinha morrido. A mãe verdadeira do pequeno Rodrigo apercebeu-se da situação e foi à GNR de Penafiel, que expôs o caso ao Ministério Público.Maria Inês Amorim, enfermeira, de 32 anos e residente na Maia, foi agora acusada de sete crimes de gravações e fotografias ilícitas. Vai ser julgada em Penafiel."Recebi a notificação da acusação no dia 24 e, sinceramente, foi como uma prenda de Natal para a nossa família porque só queremos que seja feita justiça", disse aoSílvia Carvalho, mãe de Rodrigo.