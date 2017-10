Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falso alarme de risco de explosão em fábrica causa pânico em Oliveira do Hospital

Rumor circula no concelho que foi devastado pelos últimos fogos.

17:29

Os habitantes de Oliveira do Hospital voltaram a viver esta quinta-feira momentos de sobressalto, quando começou a circular a notícia de que uma das fábricas que emprega mais gente na região, a Somit, estava em risco de explosão.



No entanto, as autoridades garantem que se trata de um falso alarme. Do CDOS, GNR e, sobretudo, dos Bombeiros, chegam inclusivamente pedidos de ajuda para esclarecer a população de que não existe qualquer risco de incêndio ou explosão na unidade de aglomerados de madeira.