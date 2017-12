Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falso cliente assalta banco em Odivelas

Suspeito acabou por fugir com uma caixa contendo dinheiro.

Por J.T. | 21.12.17

O falso cliente esperou pacientemente na fila para ser atendido na dependência bancária da Caixa Geral de Depósitos na Ramada, em Odivelas. Só que quando chegou a sua vez de ser atendido no balão, sacou de uma pistola e ameaçou a funcionária de serviço.



Acabou por fugir com uma caixa contendo dinheiro, cujo valor se desconhece. O ‘solitário’ é agora procurado pelas autoridades.



O ataque teve lugar pelas 11h15 de ontem. De modo a tentar esconder a identidade, o homem agiu com óculos de sol, um boné e ainda uma camisola preta.



A PSP foi chamada ao local mas o suspeito não foi localizado.



A investigação está agora entregue à Polícia Judiciária.