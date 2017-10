Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falso PJ furta carro e assalta

Assaltante e impostor foi pouco depois detido pela PSP.

Por Sérgio A. Vitorino | 06:00

Um homem de 33 anos fez-se passar por inspetor da PJ para assaltar dois adolescentes, em Cascais, roubando-lhes dois telemóveis e 40 euros. O assaltante e impostor foi pouco depois detido pela PSP. Seguia num carro furtado instantes antes na mesma zona. Presente a tribunal pelos crimes de roubo, usurpação de funções, furto



e uso de veículo e posse de arma proibida, o homem ficou em liberdade com apresentações semanais à polícia.



De acordo com a PSP, tudo se passou na madrugada de ontem. Os dois adolescentes foram ameaçados com um bastão proibido e o assaltante disse-lhes que era inspetor da PJ. Obrigou-os a despejar os bolsos, ao mesmo tempo que os ameaçava e agredia com o bastão. As vítimas chamaram a PSP, que montou uma caça ao homem e deteve o suspeito quando este saía de uma viatura furtada durante a noite. Tinha os artigos roubados, o bastão e uma chave de fendas e uma tesoura usados para furtar o veículo. Todos os bens e o carro foram entregues aos donos.