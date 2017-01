Falsos carteiros espalham terror

Foi a própria vítima a chamar a GNR de Mafra, que por sua vez ativou uma brigada da Polícia Judiciária. Ao que o CM apurou, os dois ladrões já estão identificados.

Um homem foi ontem assaltado em casa, perto de Mafra, por dois falsos carteiros armados com uma caçadeira. A vítima foi agredida à coronhada e sequestrada enquanto via os ladrões roubarem dinheiro e uma arma de fogo.O roubo ocorreu pelas 10h30, em São Miguel de Alcainça, no concelho de Mafra. A vítima disse ao CM que estava a dormir quando tocaram à campainha da moradia onde reside. Ao atender pelo intercomunicador, ouviu, do outro lado, alguém que se identificou como carteiro, que tinha uma carta para entregar. O proprietário da casa, que estava no andar superior da moradia, desceu as escadas, à confiança. Pensando que era o carteiro, dirigiu-se à porta. Foi então que se deparou com um homem armado com uma caçadeira, já dentro de casa. De arma apontada, o ladrão mandou-o baixar-se e desferiu-lhe uma coronhada de imediato, o que fez com que caísse inerte pelas escadas abaixo.Quando recuperou a consciência, o proprietário da casa conta que estava na despensa da moradia, com dois homens armados a gritarem-lhe, exigindo ouro e dinheiro. Após assegurar que não tinha quaisquer bens de valor, a vítima disse ter visto os homens a pegarem em alguns bens em ouro e em pequenos eletrodomésticos que já tinham recolhido, fugindo de seguida. Levaram também uma caçadeira.