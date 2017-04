Falsos guias enganam cada vez mais turistas

O apelo da FEG surge na sequência do anúncio da Autoridade de Padrões de Publicidade do Reino Unido de medidas destinadas a "travar os operadores turísticos sem escrúpulos e guias não qualificados que de forma fraudulenta anunciam passeios gratuitos".



O crescimento do turismo no Porto fez aumentar a existência dos guias piratas." O alerta foi lançado pela delegada em Portugal da Federação Europeia dos Guias-Intérpretes (FEG). De acordo com Alexandra Santos, é preciso combater as ‘free tours’ promovidas por "indivíduos que trabalham sem terem qualificação nem certificação".Os supostos guias abordam os vários turistas nas zonas mais emblemáticas da cidade e oferecem-se para lhes mostrar os locais por valores que variam consoante o método utilizado. "Em grande parte dos casos, é feito esse convite para que, se gostarem do serviço, paguem no final entre três e cinco euros", denunciou a também presidente da delegação do Porto do Sindicato Nacional de Atividade Turística, Tradutores e Intérpretes. Estas falsas empresas turísticas recorrem a mão de obra barata e sem qualificação para exercer a função."Esta prática, além de fraudulenta, deixa uma má imagem do País", afirmou Alexandra Santos.