Falsos polícias assaltam casa

Trio armado irrompeu pela habitação. PJ deteve um dos ladrões.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

A PJ do Porto deteve um dos três ladrões que assaltaram uma casa, em Matosinhos, a 15 de fevereiro deste ano. Os criminosos fizeram-se passar por agentes da autoridade, mas rapidamente usaram métodos violentos para conseguirem levar dinheiro.



Armados, os três assaltantes irromperam pela residência, surpreendendo a proprietária - septuagenária e que também terá sido agredida - e outros moradores que foram atacados e ameaçados.



O suspeito agora detido tem 35 anos e não tem ocupação laboral conhecida. Conta com antecedentes por crimes contra a propriedade e outros relacionados com o tráfico de droga.



Foi ontem levado a tribunal de instrução, desconhecendo-se, ao fecho desta edição, as medidas de coação que lhe foram aplicadas.