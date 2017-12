Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta a reunião para matar mulher

Luís Cardoso regressou a casa para ir buscar revólver do crime em Salvaterra de Magos.

01:30

Luís Cardoso terá saído de casa em Santarém, na terça-feira de manhã, para ir a uma reunião da empresa de limpezas onde era delegado comercial, em Bobadela, Loures. No entanto, a meio do trajeto, voltou para trás e regressou a casa, onde terá ido buscar a arma do crime. Dirigiu-se depois à empresa onde trabalhava a mulher, Sandra, em Salvaterra de Magos, matando-a, para depois se suicidar.



A informação foi apurada pelo CM junto de fonte familiar, que desconhece, no entanto, o motivo concreto que levou Luís Cardoso a faltar ao compromisso profissional. A estranheza face à atitude de Luís Cardoso é, de resto, partilhada pelos familiares mais próximos, como o pai, o empresário Armando Cardoso (ex-patrão da Conforlimpa), que também está em choque com as duas mortes.



Ao que o CM apurou, o revólver de calibre 38 que Luís Cardoso usou estaria legalizado. O empresário carregou a arma com cinco munições (capacidade do tambor), dirigiu-se à à empresa Running and Flying e conseguiu chegar ao gabinete onde Sandra trabalhava sem que ninguém se apercebesse de que estava armado.



A vítima, ao vê-lo de arma em punho, ainda se refugiou debaixo da secretária. Luís Cardoso abateu-a com quatro disparos na cabeça e parte superior do tronco. A quinta munição do revólver foi usada para se suicidar.



Apesar de os corpos já terem sido autopsiados no hospital de Vila Franca de Xira, desconhecem-se ainda as datas de realização dos funerais.