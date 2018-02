Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de limpeza dos terrenos vai dar punição

Câmaras podem tirar lucros a proprietários que não limpem.

Por Miguel Curado | 01:30

Os donos de terrenos que retirem lucro das suas propriedades e que, de 15 de março até final de maio, não façam a limpeza de mato numa faixa até 50 metros em redor das propriedades, vão ser penalizados. Nesses casos, as câmaras podem apoderar-se dos proveitos dos terrenos.



O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, apresentou o projeto numa reunião com a Associação Nacional de Municípios. No encontro, o governante entregou aos autarcas um mapa com a indicação de 189 concelhos, 1049 freguesias, e 9852 povoações prioritárias na limpeza de terrenos. Cada uma das zonas foi classificada em prioridade elevada e média.



O MAI quer apostar na prevenção como fator primordial no combate aos fogos. Por isso, os proprietários têm até 15 de março para limparem os terrenos voluntariamente. A partir daí, as câmaras podem limpar coercivamente. Para o efeito, terão uma linha de crédito de 50 milhões.