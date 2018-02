Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de macas retém ambulâncias no hospital de Leiria

Ambulâncias ficam retidas nas Urgências “durante horas”, denunciam os bombeiros.

Por José Durão | 08:42

A falta de macas no serviço de Urgências do Hospital de Santo André, unidade do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), está a causar dificuldades aos bombeiros, obrigados a aguardar durante horas, até que os utentes sejam internados ou tenham de voltar para casa.



Luís Lopes, comandante dos Bombeiros Voluntários de Leiria, queixou-se ao CM de que "há vários dias" que há "ambulâncias retidas" no hospital. "Ontem [quarta-feira], quatro ambulâncias ficaram paradas nas Urgências durante duas horas. É metade da corporação", disse o responsável.



Segundo o comandante, a situação piorou desde o início do ano, com o aumento da afluência de doentes ao hospital. Na corporação vizinha da Maceira, o comandante Luís Ferreira lida "quase diariamente" com esperas "de horas" nas Urgências. "São utentes a mais para a capacidade", afirmou.



Fonte do hospital admitiu ao CM que houve um "pico de afluência" aos serviços durante a madrugada de quinta-feira, mas, de manhã, a situação já tinha voltado a estabilizar. Este mês, o serviço registou "uma média diária de 260 atendimentos", revelou a mesma fonte, acrescentando que, em alguns dias, verificaram-se "picos superiores a 300 utentes".



O hospital frisa que, durante este período, "não se registou um aumento da mortalidade" face ao período homólogo e "os tempos médios de atendimento mantiveram-se dentro dos parâmetros normais".



Como já tinha alertado anteriormente, o CHL reforçou a necessidade de um uso correto das Urgências, referindo que metade dos utentes nos serviços são casos não urgentes.