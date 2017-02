Falta de médicos lança caos em S. Pedro do Sul

CM tentou ainda recolher um comentário junto da coordenadora do SUB de São Pedro do Sul, mas Lígia Martins disse estar "com muito trabalho", desligando de seguida o telemóvel. Recorde-se que no início do ano aconteceu a mesma situação.



Confrontada com o caso, a ARS Centro não prestou qualquer esclarecimento. O Agrupamento de Centros de Saúde Dão-Lafões prometeu uma resposta, que nunca enviou. Otentou ainda recolher um comentário junto da coordenadora do SUB de São Pedro do Sul, mas Lígia Martins disse estar "com muito trabalho", desligando de seguida o telemóvel. Recorde-se que no início do ano aconteceu a mesma situação.

Durante uma hora e meia o Serviço de Urgência Básica (SUB) de São Pedro do Sul não teve médicos para atender dezenas de utentes, lançando o caos na unidade de saúde.A contratada Belmira Caiado entrou ao serviço às 08h00 de ontem. Estava sozinha num local onde deveriam estar, pelo menos, dois clínicos. Assim esteve até perto das 10h00. "Telefonei e perguntei porque estava sozinha e disseram que a Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro não tinha renovado contrato com nenhuma empresa [responsável pela contratação de médicos].Assegurei os casos urgentes e como não tive o meu contrato renovado, fui-me embora", explicou a médica, natural do Porto. Até às 11h30, quando entrou outro médico, o SUB esteve sem médico para atender doentes, que não esconderam a revolta. "Por volta das 10h00, a médica disse que ia parar porque estava a trabalhar de borla. Estive à espera 3 horas por uma consulta e muita gente foi embora porque percebeu o caos que aqui estava", disse Manuel Capela, de 61 anos. "Não havia médicos, uma vergonha, mas, pelo que ouvi, já é costume ser assim", complementou Fernando Santos, de 73.