Falta de médicos volta a desviar ambulâncias em Albufeira

INEM e bombeiros obrigados a transportar doentes.

Por Rui Pando Gomes | 08:28

No dia em que foi aprovada a criação do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve para ajudar a atrair e a fixar jovens médicos na região, o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Albufeira voltou a funcionar apenas com um médico, obrigando as ambulâncias a transportar todos os doentes para o Hospital de Faro.



O constrangimento, ao que o CM apurou, começou às 8h00 e durou até às 20h00, numa altura em que Albufeira acolhe milhares de turistas.



Tanto o INEM como as corporações de bombeiros receberam ordens para transportar todos os doentes para o Hospital de Faro, deixando as ambulâncias ocupadas durante cerca de duas horas e indisponíveis para responder a novos pedidos de socorro.



A administração do centro hospitalar confirmou o constrangimento, mas garantiu ao CM que a resposta e a assistência foram asseguradas, de forma coordenada, com o Hospital de Faro.



O centro hospitalar assumiu ao CM a "carência de profissionais" em algumas áreas, mas garante que o saldo de médicos hospitalares especialistas "é hoje superior", uma vez que algumas áreas foram reforçadas, "como foi o caso da Ortopedia".



O CM questionou a administração hospitalar sobre o que iria mudar, no imediato, após a criação do novo Centro Hospitalar e Universitário e se a gestão iria mudar mas a resposta foi remetida para o Governo e para a Administração Regional de Saúde.