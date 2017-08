Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de ortopedistas afeta Algarve em agosto

Durante três dias por semana só é garantida assistência da especialidade num hospital.

Por José Carlos Eusébio e Rui Pando Gomes | 09:24

A falta de médicos ortopedistas no Algarve obriga a que durante três dias por semana só seja garantida esta especialidade num dos dois serviços de urgência dos hospitais da região. Na quinta-feira, apurou o CM, os doentes tiveram de ser todos encaminhados para o hospital de Portimão e ontem para a unidade de Faro.



Esta situação leva a que os doentes das zonas mais periféricas do Algarve tenham de fazer mais de 50 quilómetros de viagem para receber assistência hospitalar. Os bombeiros e INEM são previamente informados para qual dos hospitais devem encaminhar as vítimas .



Os outros doentes devem dirigir-se sempre ao hospital de referência para que seja efetuada uma avaliação clínica para determinar se precisam ou não de cuidados de ortopedia.



"A carência de especialistas, nomeadamente ortopedistas, é conhecida na região e, por essa razão, é-nos exigida uma maior capacidade de gestão dos recursos humanos existentes por forma a garantir a melhor assistência possível", assumiu ao CM a administração do Centro Hospitalar do Algarve (CHA).



E acrescenta que, como em alguns dias os especialistas escalados não são suficientes para os dois serviços de urgência, "o Serviço de Ortopedia garante, em três dias da semana devidamente programados, a assistência diferenciada em Faro ou em Portimão, evitando desta forma que os doentes tenham que ser encaminhados para fora da região algarvia". Nos restantes dias, a assistência é feita nas duas unidades em simultâneo.



O CHA assegura que está a trabalhar para tentar reforçar as equipas médicas.