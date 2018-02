Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de segurança revolta moradores em Faro

EN125 e EM522 têm sido palco de vários atropelamentos, um deles com desfecho mortal.

Tiago Griff

O violento atropelamento que tirou a vida a Vitalina Brito, de 81 anos, há menos de um mês, quando atravessava o troço da Estrada Nacional 125 que passa pela localidade do Rio Seco, em Faro, levantou antigos receios dos moradores daquela zona, que há vários anos se queixam da falta de segurança rodoviária.



As preocupações estendem-se também à Estrada Municipal 522, que circunda o Rio Seco onde, no último mês, já foram atropeladas três pessoas.



"Desde 2015, quando decorriam as obras da Variante Norte de Faro, que alertámos várias vezes para que uma situação destas pudesse acontecer. Infelizmente aconteceu", lamentou ao CM Domingos Carreira, um dos residentes do Rio Seco, referindo-se ao atropelamento de Vitalina Brito.



A idosa, residente nos Salgados, foi atingida por uma moto e atropelada violentamente por um automóvel, a 17 de janeiro, quando atravessava a EN125, depois de ter saído na paragem de autocarro errada.



"No espaço de dois quilómetros não existe uma passadeira e residem aqui várias pessoas. Sempre dissemos que deveriam ter construído uma passagem pedonal, mas fomos ignorados", revela ainda Domingos.



Outros problemas graves são a falta de iluminação e de bermas na EM522, que já deram origem a três atropelamentos no espaço de um mês - um deles há uma semana.



"A Câmara já tem uma reunião marcada com a EDP para resolver a situação da luz. Esperamos que seja para breve", realça o morador.