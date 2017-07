Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta plano para salvar carrosséis de Pedrógão Grande

Incêndio afetou 20 empresas de diversão itinerante e causou meio milhão de euros de prejuízo.

Por Isabel Jordão e Mário Freire | 01:30

Um mês depois do incêndio de Pedrógão Grande, os proprietários dos equipamentos de diversão itinerante que foram atingidos pelas chamas ainda não sabem como vão fazer o negócio renascer das cinzas. Segundo cálculos da Associação Portuguesa de Empresas de Diversão (APED), foram afetadas 20 empresas, com prejuízos calculados em meio milhão de euros. O setor é constituído por pequenas e microempresas, a maior parte sediadas no concelho de Pedrógão Grande, que é conhecido como a "capital dos carrosséis".



"Todos sofremos com este incêndio", disse ontem ao CM Luís Paulo Fernandes, presidente da APED, adiantando que o incêndio destruiu quatro carrosséis certificados, seis armazéns, quatro semirreboques e inúmeras peças suplentes, além de lâmpadas, luzes e letreiros.



Em Moleiros, António Cardoso ficou sem o carrossel e as caravanas de apoio, onde os funcionários pernoitam durante as festas. Tinha ainda investido em novos sistemas de som, iluminação e segurança para cumprir as exigências e tornar o equipamento mais atrativo. Tudo somado, são mais de cem mil euros de prejuízo, com a agravante de não poder honrar os compromissos que tinha para as festas de verão.



"Perdi tudo, não tenho forças nem coragem para voltar a investir e ainda ninguém veio ter comigo para me perguntar se preciso de ajuda", disse ontem António Cardoso ao CM, adiantando que, aos 73 anos, vive da reforma de cerca de 300 euros.



"Não perdemos a casa mas perdemos o nosso ganha-pão e estamos revoltados porque o Governo não está preocupado connosco nem com a nossa sustentabilidade", destacou o presidente da APED, adiantando que ainda não se sabe se as seguradoras vão assumir parte dos danos, uma vez que os equipamentos estavam estacionados e os seguros, por norma, se aplicam à circulação e funcionamento.



São precisos 303 milhões para relançar a economia

Os prejuízos diretos dos incêndios ascendem a 193 milhões de euros, segundo dados oficiais, estimando-se em 303 milhões o investimento necessário para o relançamento da economia das zonas mais afetadas e para a aposta em medidas de prevenção.



PORMENORES

Vítimas

O incêndio de Pedrógão Grande causou 64 vítimas mortais e mais de 200 feridos. Quatro bombeiros sofreram queimaduras, um deles veio a falecer.



Área ardida

As chamas começaram em Escalos Fundeiros, a meio da tarde de sábado, dia 16, e destruíram uma área de floresta calculada em mais de 53 mil hectares.



Casas e empresas

No total, foram afetadas aproximadamente 500 habitações, quase 50 empresas e os postos de trabalho de 372 pessoas, em vários concelhos.



Marcelo exige a "verdade"

O Presidente da República reiterou ontem, numa mensagem na sua página oficial, a exigência de apuramento da verdade quanto ao incêndio de Pedrógão que fez 64 mortos, lembrando que "os poderes públicos não corresponderam às expectativas" dos portugueses.



"Sessenta e quatro mortos interpelam-nos"

"Sessenta e quatro mortos interpelam-nos, exigindo verdade, convergência e reconstrução, com a humildade de assumirmos que os poderes públicos não corresponderam às expectativas neles depositadas", acentua Marcelo Rebelo de Sousa na mensagem.



Costa ataca a Altice por causa das falhas na rede SIRESP

António Costa garantiu ontem que as falhas na rede de comunicações de emergência SIRESP, que no domingo voltou a registar problemas em Alijó, serão corrigidas e rejeitou que só agora tenham sido descobertos problemas. "[Se] é necessário corrigir, nós obrigaremos às correções de forma a que tudo funcione a tempo e horas", garantiu, observando que tem agora "que obrigar, naturalmente, a quem explora a rede de emergência a cumprir as suas obrigações em pleno".



O primeiro-ministro reconheceu que ainda há trabalho a fazer para que o SIRESP "funcione em todas as circunstâncias", quer a rede normal de comunicações, que considerou "inadmissível" não funcionar, quer a rede de comunicações de emergência. Reiterou que os cabos por onde circulam todas as comunicações de emergência não devem ser aéreos, mas sim nas calhas técnicas das estradas, e alertou para a necessidade de ter "zonas de redundância" satélite e hertzianas.



"Numa zona de elevado risco de incêndio, o sistema de comunicações de uma determinada companhia [Altice], que não vou dizer o nome para não me criticarem, assentar em cabos aéreos e nessa rede circular não só a comunicação normal como a de emergência expõe obviamente essa rede a uma fragilidade inadmissível".