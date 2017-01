Faltam 700 mil para dar apoio em Porto Salvo

Com 54 funcionários e 28 voluntários, o CSPPS divide-se por diversos espaços, o que cria dificuldades logísticas. "Queremos centralizar nas novas instalações sobretudo os espaços dedicados aos idosos, como o centro de dia e o centro de convívio, e a confeção de refeições". Além dos espaços para seniores, o CSPPS possui ainda creche, jardim de infância, ATL, centro de estudo e banco alimentar. Dá apoio ao domicílio a idosos, com refeições e cuidados de higiene.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Centro Social e Paroquial de Porto Salvo (CSPPS), em Oeiras, está há ano e meio à espera que as novas instalações, junto à igreja nova, possam funcionar, melhorando as condições de apoio a centenas de famílias carenciadas, em especial idosos. Segundo o diretor do centro, Humberto Fernandes, são precisos "700 mil euros" para concluir a obra e equipar o espaço de 1150 metros quadrados. "Apelamos à comunidade e às empresas do Lagoas Park que nos ajudem", diz.Quando a Irmandade de Nossa Senhora de Porto Salvo construiu a igreja nova, inaugurada em julho de 2015, a verba não chegou para as obras de acabamento e equipamento do centro social. "O projeto da igreja custou 3 milhões de euros.Foi financiado através de verbas conseguidas com a cedência de terrenos à Câmara de Oeiras, cerca de 2,8 milhões de euros. Ainda angariámos mais 608 mil euros, mas não chegou para terminar o centro social", revela ao CM Carlos Almeida, juiz da irmandade. Segundo Humberto Fernandes, a Câmara de Oeiras já se comprometeu a apoiar, mas não se sabe com que montante. O CM questionou a autarquia, mas não obteve resposta.