Faltam 83 médicos no centro hospitalar do Algarve

Hospitais da região necessitam ainda de 54 enfermeiros e 30 assistentes.

Por José Carlos Eusébio | 08:09

Faltam 167 profissionais de saúde, incluindo médicos de várias especialidades clínicas e enfermeiros, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), segundo reconhece o Ministério da Saúde.



"A proposta de mapa de pessoal para 2018 prevê as seguintes necessidades: 30 assistentes operacionais, 54 enfermeiros e 83 médicos", explica o Governo, numa resposta a questões de deputados do Bloco de Esquerda, a que o CM teve acesso.



O gabinete do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, realça que "os hospitais públicos da região do Algarve têm sido confrontados, ao longo dos anos, com uma acentuada carência de profissionais de saúde, não só em algumas especialidades, mas simultaneamente para dar respostas adequadas às várias urgências asseguradas pelo CHUA".



É considerado como prioritário o recrutamento de pessoal médico nas especialidades de "Anestesiologia, Dermatologia, Infecciologia, Medicina Intensiva, Neurocirurgia, Neurologia, Neurorradiologia, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia e Urologia".



Entretanto, o Ministério da Saúde garante que, no âmbito dos planos de contingência de inverno, foram reforçadas as equipas nos serviços de Urgência, alargados os horários nos centros de saúde, reforçadas as equipas nas consultas de recurso e ativadas mais camas.



Centro de medicina com muitas carências

Desde que foi criado, o CHUA passou a gerir o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, em S. Brás de Alportel.



A unidade enfrenta muitas carências, que já tinham levado mesmo a que um dos pisos estivesse sem qualquer utilização - foi utilizado para colocação de utentes das Urgências do hospital de Faro, no pico da gripe.



A administração do CHUA promete, para o final deste ano, o funcionamento em pleno do centro de medicina.



Críticas à saída de enfermeiros

No início desde mês, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses denunciou a saída de 35 enfermeiros dos hospitais da região para os centros de saúde.



A decisão foi criticada pelos profissionais, que reclamam o preenchimento imediato das vagas que ficaram disponíveis.



SAIBA MAIS

4079

trabalhadores desempenham funções no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, segundo dados que constam no site desta instituição. Do conjunto de funcionários, destaque para a existência de 384 médicos e de 1464 enfermeiros.



Número de camas

O número de camas nos hospitais de Faro, Portimão e Lagos é de 995, podendo, em caso de necessidade, ser acionadas mais 30 camas suplementares. Mais de metade das camas encontram-se em Faro.