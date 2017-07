Fogo consome zona de mato. Não há habitações em risco.

18:00

O incêndio que deflagrou na segunda-feira na Guarda alastrou-se à cidade de Gouveia, esta terça-feira. A situação é preocupante devido ao vento que se faz sentir no local e à falta de meios aéreos para combater as chamas.Os bombeiros abandonaram o local porque não conseguem combater as chamas.A situação está critica e as chamas estão a cercar estradas, obrigando várias viaturas a sairem do local.Em atualização