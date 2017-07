Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faltam sete médicos de família em Portimão

Centro de saúde local conta com mais de 9 mil utentes ainda sem médico atribuído.

Por José Carlos Eusébio | 08:25

Faltam sete médicos de família em Portimão para dar resposta a todos os utentes inscritos na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) do centro de saúde local, segundo confirmou o Governo, em resposta a questões colocadas pelo deputado Paulo Sá (PCP), apurou o CM.



O parlamentar, que visitou recentemente aquela unidade de saúde, alertou o Ministério da Saúde para o facto de existirem "9110 utentes sem médico de família", adiantando que dois clínicos que aí prestavam serviço pediram a rescisão dos respetivos contratos no passado mês de junho.



De acordo com dados do Ministério da Saúde, "no mês de maio do corrente ano, a UCSP de Portimão tinha inscritos 45 064 utentes frequentadores". O Governo reconhece a carência de médicos, mas salienta que, "não obstante tal facto, é garantida diariamente (todos os dias do ano, das 08h00 às 20h00) a necessária acessibilidade aos cuidados de saúde por parte desses utentes, através da consulta de recurso do dia, destinada a utentes sem médico de família atribuído, médico de família ausente, passantes e turistas".



O Ministério da Saúde adianta, por outro lado, ter esperança de que "a carência verificada" seja "substancialmente colmatada" com a abertura de novos concursos para área de medicina geral e familiar - um desses concursos já está a decorrer.



Além disso, o Barlavento algarvio é uma das zonas do País que se encontram classificadas como estando carenciadas ao nível de médicos de família, o que permite a atribuição de incentivos que levem à fixação de profissionais.