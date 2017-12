Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faltas de ex-presidente da Raríssimas podem levar a processo

Paula Brito e Costa não vai à Casa dos Marcos desde o dia 12 deste mês.

Por Sofia Garcia | 20.12.17

Caso Paula Brito e Costa não se apresente esta quarta-feira ao serviço na Casa dos Marcos, espaço da associação Raríssimas na Moita, será este o sexto dia útil em que não marca presença na instituição de que ainda é diretora-geral. Desta forma, pode sair de ‘mãos a abanar’ da associação que fundou em 2002, a pedido do filho Marco, que padecia de uma doença rara e que morreu aos 16 anos.



Ao Correio da Manhã, o professor universitário e jurista André Ventura explicou que, segundo o regime de faltas injustificadas do Código do Trabalho, o trabalhador que falte durante cinco dias consecutivos ou 10 dias intercalados pode ser despedido por justa causa, com as consequências inerentes.



No caso da ex-presidente da Raríssimas, o CM sabe que esteve na unidade da Moita pela última vez no dia 12 deste mês, terça-feira, antes de tornar pública a sua demissão e já depois das denúncias sobre a forma como geria o dinheiro da instituição terem vindo a público.



Paula Brito e Costa não terá, desde então, justificado as ausências no local de trabalho. "Quando as faltas são injustificadas e não comunicadas, estamos perante uma falha disciplinar grave que dá direito à instauração de um processo disciplinar que serve de base a um despedimento por justa causa", explicou ainda o jurista.



A verificar-se esse cenário, Paula Brito e Costa poderá ter de deixar a associação sem direito a qualquer indemnização ou subsídio de desemprego, mas, ao ‘Expresso’, a fundadora da associação já assegurou que a sua saída terá sempre de implicar "um despedimento, o pagamento da respetiva indemnização e o subsídio de desemprego".



Incluídos no mesmo regime do Código do Trabalho estão o marido e o filho de Paula Brito e Costa, ambos funcionários da associação Raríssimas.



Apoios suspensos ou negados devido à polémica

A Raríssimas não avança o número de empresas e instituições que recuaram nos apoios desde o início desta polémica, mas o CM sabe que na delegação do Norte a grande maioria dos mecenas negou continuar a apoiar a associação.



Já a Sul, os contactos com os benfeitores estão neste momento em suspenso.



Ministro defende apoio "transparente"

À margem das denúncias sobre a gestão da Raríssimas, que integrou como vice-presidente da assembleia-geral entre 2013 e 2015, o ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, defendeu ontem que o Estado deve ter um papel ativo e de apoio "transparente" às instituições sociais.