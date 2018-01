Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Famalicão cria equipa para proteger idosos

Grupo vai avaliar e resolver as situações que coloquem em perigo seniores do concelho.

Por Liliana Rodrigues | 08:49

Identificar, avaliar, encaminhar e resolver situações em que se coloquem em causa a segurança, saúde, higiene e dignidade das pessoas idosas. Estes são os objetivos da Comissão Municipal de Proteção de Pessoas Idosas, que vai ser criada pela autarquia de Vila Nova de Famalicão. O projeto já foi aprovado na última reunião do executivo municipal.



"A concretização desta comissão resulta de uma vontade deste executivo e de um compromisso assumido com os famalicenses", vincou o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, que elege proporcionar mais qualidade de vida aos idosos como um dos objetivos deste mandato.



A comissão vai desenvolver uma política de apoio a idosos em todo o concelho através da informação, sensibilização e responsabilização das famílias e da comunidade sobre os direitos das pessoas idosas; vai atuar na prevenção e resolução de situações suscetíveis de afetar a segurança, saúde ou bem-estar das pessoas idosas, deverá agilizar os procedimentos para acesso a serviços disponíveis, promovendo os direitos das pessoas idosas e combatendo a exclusão social.



"Os seniores merecem um olhar atento e cuidadoso por parte da comunidade e, por isso, queremos criar condições que reúnam diferentes contributos, diferentes valências para que esta faixa etária tenha o conforto que é necessário nesta fase da sua vida", sustenta Paulo Cunha. A comissão vai ter representantes da autarquia, Segurança Social, do centro de saúde, das entidades policiais, bombeiros, freguesias, IPSS, Santa Casa da Misericórdia e Ministério Público.