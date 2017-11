Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Famalicão ganha escola rodoviária para crianças

Projeto simula uma minicidade para incutir hábitos corretos de circulação na estrada.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Os estudantes do concelho de Vila Nova de Famalicão vão poder aprender as regras e os sinais de trânsito para circular corretamente nas estradas.



A nova Escola de Educação Rodoviária, localizada no Museu do Automóvel, no Lago Discount, em Ribeirão, vai ser inaugurada na segunda-feira pelo presidente da Câmara, Paulo Cunha, embora já esteja a funcionar numa fase ainda inicial.



A estrutura, que nasceu de uma parceria entre a Câmara de Vila Nova de Famalicão e o Museu do Automóvel, apresenta uma abordagem de cariz pedagógico, mas com a envolvente lúdica da educação rodoviária. A escola é especialmente destinada às crianças do primeiro e segundo ciclo de ensino.



Trata-se de uma minicidade, com uma área aproximada de mil metros quadrados, onde circulam peões, automóveis e bicicletas, que devem seguir as regras de circulação e segurança rodoviária pelas estradas, passeios, passadeiras, rotundas, cruzamentos e túneis. O percurso é efetuado com carrinhos de pedal e estarão presentes agentes da Polícia Municipal.



"Despertar nas crianças atitudes corretas de circulação na via pública, enquanto peões, passageiros e ciclistas, promovendo a educação rodoviária e cultivando uma cultura de prevenção da sinistralidade" é o principal objetivo da escola rodoviária, sublinha o presidente da Câmara, Paulo Cunha.



Nesta primeira fase, apenas as escolas podem aceder ao projeto e com marcação prévia. Mas a ideia passa por abrir o espaço ao público em geral, permitindo às famílias acederem à Escola Rodoviária fora do horário escolar.