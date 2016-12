Família acorda com casa a arder

"A habitação em causa, que foi recuperada recentemente, ficou inabitável e é necessário que um engenheiro analise se há ou não segurança para os donos", referiu. A casa, que é habitada sazonalmente, funciona como anexo de uma habitação principal, havendo uma ligação interior entre ambas.



No local esteve ainda o Núcleo de Investigação Criminal da GNR, que vai investigar a origem do incêndio. A proprietária da habitação recusou prestar declarações.



A corporação esteve no local durante quase cinco horas. "Tivemos aqui muito trabalho. Este foi um incêndio que se tornou gigante. Os espaços eram amplos. Era quase uma bomba-relógio", disse o comandante, referindo que a principal preocupação foi evitar a propagação das chamas ao edifício contíguo, onde dormia a família."A habitação em causa, que foi recuperada recentemente, ficou inabitável e é necessário que um engenheiro analise se há ou não segurança para os donos", referiu. A casa, que é habitada sazonalmente, funciona como anexo de uma habitação principal, havendo uma ligação interior entre ambas.No local esteve ainda o Núcleo de Investigação Criminal da GNR, que vai investigar a origem do incêndio. A proprietária da habitação recusou prestar declarações.

O que achou desta notícia?







75% Muito insatisfeito

75%





25% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







75% Muito insatisfeito

75%





25% Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

Quando os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde chegaram ao local, ao início da manhã desta segunda-feira, a casa já estava completamente tomada pelas chamas.Das janelas do primeiro andar da habitação, no largo Dr. Eduardo Campos Costa, em Junqueira, saía fumo intenso e chamas que chegaram a atingir os 20 metros de altura. O alerta para o fogo foi dado pelos moradores, que acordaram com a casa a arder."À nossa chegada já pouco havia a fazer. O fogo deveria estar há algumas horas em combustão. Ardeu todo o recheio, uma vez que o interior da casa é todo forrado a madeira", descreveu Joaquim Moreira, comandante dos Bombeiros de Vila do Conde. Ninguém ficou ferido.