Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família ainda acredita que idoso está vivo

Mulher e filha de John Bainbridge acreditam que desaparecido em Silves vai ser encontrado.

Por Ana Palma | 09:54

Duas semanas depois do desaparecimento de John Bainbridge, de 79 anos, de sua casa, em Odelouca, Silves, a família do idoso inglês ainda não perdeu a esperança de o encontrar com vida. As buscas da GNR foram encerradas, mas a mulher e filha acreditam que o britânico ainda pode ser encontrado.



"Ele sofre de Alzheimer, mas é fisicamente forte e tem muita resistência. Quando foi visto pela última vez, no caminho para Alferce, no dia 26 de janeiro, pelas 11h30, junto ao acesso a Vale do Boi, estava a pedir boleia no sentido de casa. E avistamentos recentes colocaram-no nas zonas de Tavira e Faro", contou ontem ao CM Anita Bainbridge, a mulher do idoso inglês desaparecido.



O casal é casado há 54 anos, tendo vivido os últimos 14 em Odelouca. Antes de se reformar e vir viver para o Algarve, John era chefe dos Correios em East Sussex, Inglaterra. "Andava muito de bicicleta e já se tinha perdido uma vez", relatou ao CM.



Para ajudar nas buscas, a filha de John, Susan, criou o website findjohnbainbridge.com, no qual são divulgadas e recolhidas informações. As buscas no terreno, que envolveram a GNR, bombeiros, populares, amigos e família foram suspensas pelas autoridades, mas serão retomadas "assim que surjam novos dados", apurou o Correio da Manhã.



Quando desapareceu, John, que é alto e magro (1,83 m), vestia uma camisola preta, camisa, calças de ganga e umas sapatilhas pretas com riscas brancas.