Família armada trafica heroína

Além das armas foram apreendidas 14 550 doses de heroína e 1055 de cocaína, bem como 320 munições e 3070 euros em notas. Os suspeitos, entre os 26 e os 52 anos, já tinham antecedentes criminais, inclusive por homicídio. Vão ser hoje presentes a tribunal.

Pai, filho e nora geriam uma rede de tráfico de droga, com sede numa vivenda em Porto Alto, Benavente, que abastecia de heroína e cocaína diversos traficantes nos distritos de Lisboa, Santarém e Leiria. Foram detidos ontem de manhã numa operação musculada da GNR. E não era para menos: tinham oito armas. Entre elas duas pistolas de calibre 9 mm e outra mais potente.Segundo apurou o CM junto de fontes da GNR, a ação foi rápida e não deu aos suspeitos qualquer hipótese de resistência. Foram empregues 50 elementos Unidade de Intervenção da GNR, entre os quais investigadores e operacionais do Grupo de Intervenção de Operações Especiais. A pistola mais potente é uma M1911, que equipa o exército norte-americano desde a Primeira Guerra Mundial. Utiliza o calibre .45, mais letal que os 9mm usados pelas forças de segurança portuguesas.A situação gera ainda mais alerta já que os coletes balísticos a uso na GNR e PSP não resistem a disparos efetuados por munição daquele calibre. Uma das caçadeiras apreendidas tinha ainda um ‘tapa-chamas’, que lhe permitia ser usada para arrombar fechaduras de portas. O modelo dessa arma é, aliás, igual ao usado pelas operações especiais da GNR. Por lei só pode levar três cartuchos, mas foi-lhe retirado o limitador e estava carregada com oito.