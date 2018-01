Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família chocada com morte de portuguesa em Moçambique

Maria Laura, 77 anos, foi morta à pancada pelo capataz durante um assalto a sua casa.

Por T.V.P. | 08:48

A morte de Maria Laura da Silva Pereira, empresária portuguesa emigrada há mais de 40 anos em Moçambique, apanhou os familiares de surpresa. Em Rebordinho, uma pequena aldeia nos arredores de Viseu, de onde era natural, vive a irmã Maria Alice, de 72 anos.



"Nós falávamos ao telefone quase todos os meses e achei estranho ela não me ligar por altura das festas", contou ao CM a familiar.



"A última vez que falámos, ela pareceu estar bem e animada", adiantou a irmã, que se manifestou chocada.



Maria Laura, 77 anos, foi morta à pancada pelo capataz durante um assalto a sua casa, no centro da localidade de Chimoio, na província de Manica.



Ainda não há data marcada para o funeral, pois ainda não foi autorizada a transladação do corpo.