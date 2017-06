Família Damásio perdeu três pessoas no fogo

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Nélson, António e Eliana Damásio, todos da mesma família, de Castanheira de Pera, estão entre as vítimas mortais.Nélson e António eram irmãos e Eliana era mulher de António."A vossa amizade e o vosso sorriso ficarão para sempre no meu coração", escreveu uma amiga da família no Facebook.