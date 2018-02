Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família de 50 membros no Hospital de São João provoca alarme

Pessoal médico temeu agressões semelhantes às que aconteceram na semana passada na unidade do Porto.

08:27

Um grupo de cerca de 50 pessoas, familiares entre si, provocou, na noite deste domingo, alarme no Hospital de São João, no Porto. Ainda em choque com as agressões de que foram alvo quatro enfermeiros e um polícia na semana passada, houve que temesse novos desacatos.



No entanto, esclareceu o CM junto de fonte da PSP, desta vez não houve qualquer problema. O episódio limitou-se ao caso de uma senhora que se sentiu mal e foi hospitalizada, tendo aparecido nos hospital com os seus familiares. A PSP não regista qualquer ocorrência fora de normal nesta unidade de saúde.