Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família de bombeiros perde tudo no combate

Pai e filho, da corporação de Côja, perderam armazém no incêndio que atingiu a aldeia de Vila Cova de Alva.

Por Mário Freire e Luís Oliveira | 01:30

José Raimundo, de 46 anos, e o filho Tiago, de 18 anos, são bombeiros na corporação de Côja, Arganil. Ajudaram a salvar inúmeras pessoas e bens naquele inferno que assolou os distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco, sem saberem que, ao mesmo tempo, desaparecia uma parte das suas vidas.



"Perdemos o trabalho de uma vida", diz José Raimundo, referindo-se ao armazém que ardeu em Vila Cova de Alva e onde estavam bens e materiais que suportam as duas agências funerárias propriedade da família, uma em Côja e outra em Arganil. O negócio, fundado em 2009, ficou reduzido a cinzas e os prejuízos devem rondar os 100 mil euros.



"Ardeu tudo. Mais de 40 urnas, máquinas, ares condicionados e uma carrinha funerária que era usada para nos deslocarmos a aldeias mais montanhosas", refere José Raimundo, acrescentando que ainda não fizeram o levantamento dos prejuízos porque não podem deixar de realizar os funerais das vítimas dos concelhos de Arganil e Oliveira do Hospital.



"Passámos por situações de aperto muito complicadas e de risco. Ajudámos a salvar muitas vidas e agora não sei como amparar a minha família", disse o empresário lembrando que a mulher foi a única da família no local a acompanhar o evoluir das chamas. Até a filha que também trabalha na empresa largou tudo para socorrer os outros, conduzindo ambulâncias por falta de bombeiros.



"Fomos informados por um elemento do comando que o incêndio tinha chegado à aldeia e que não tinham conseguido posicionar meios para a defender", conta José Raimundo.



Entretanto, a GNR continua a deter pessoas por fazerem queimadas e queimas, o que é proibido até ao dia 31 deste mês. Ontem, a GNR de Viseu deteve um homem, de 59 anos, por ter feito uma queimada que resultou num incêndio, em Almargem, Calde, naquele concelho.



As chamas começaram numa zona de mato, mas, rapidamente, se propagaram à casa do suspeito com várias explosões, suspeitando-se que no interior estaria material explosivo.



Resineiro com prejuízo nos dois grandes incêndios

João Martins tinha 10 mil bicas para retirar resina das árvores em Pedrógão Grande e outras tantas em Seia e por causa dos incêndios perdeu tudo.



"Nem uma bica. Nada. Foi tudo", lamentou, adiantando ter perdido toda a área que explorava para a recolha de resina. O prejuízo ascende aos 20 mil euros.



Revolta com pinhal destruído

O Comandante dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, Vítor Graça, insurgiu-se ontem contra os responsáveis do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), por não assegurarem a "vigilância pós-rescaldo" na área ardida do Pinhal de Leiria, como está determinado.



Em carta enviada ao ministro da Agricultura, Capoulas Santos e publicada nas redes sociais, Vítor Graça pede para "não ‘gozarem’ com os bombeiros", que "continuam gratuitamente a fazer o trabalho do ICNF" e "a serem desrespeitados enquanto operacionais". Há uma semana, o manto verde do Pinhal de Leiria foi destruído em mais de 80% por um incêndio e continua a haver reativações, obrigando à intervenção dos bombeiros.



"Eu não posso estar a combater um foco de incêndio e a deslocalizar meios para irem validar novas reativações, porque isso é função do ICNF", salientou Vítor Graça, criticando ainda o "descartar de responsabilidades", a "despreocupação em resolver" problemas e o "desinteresse do ICNF pelo ‘seu’ património". Confrontado com as críticas, o presidente do ICNF, Rogério Rodrigues, garantiu que "os trabalhadores e os sapadores florestais fazem um trabalho imprescindível e de grande utilidade. Não descansam sempre que há alertas".



Tal como Capoulas Santos, Rogério Rodrigues disse não conhecer a carta.



PORMENORES

Bombeiros feridos

No combate ao incêndio no Pinhal de Leiria seis bombeiros ficaram feridos, uma viatura ardeu e seis sofreram danos.



Cortes de árvores

Estão em curso cortes de árvores vendidas em hasta pública, em julho, revelou o ICNF, adiantando que "os cortes em curso são acompanhados pelo ICNF".



População revoltada

"A população sente-se revoltada, a ver sair camiões de madeira cortada ainda com a mata em reativações", diz Vítor Graça. Também um pinhal privado junto às matas está a ser cortado.