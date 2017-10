Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família de paramédico à espera de um milagre

Paulo Carvalho estava no avião que caiu em Angola.

Por Magali Pinto | 01:30

As buscas para encontrar os sete corpos das vítimas da queda de um avião da Air Guicango prosseguem na província de Lunda Norte, em Angola. Paulo Carvalho, paramédico e bombeiro português, de 40 anos, estava no aparelho que caiu poucos minutos depois de levantar voo de Dundo. Ontem foram feitas buscas com recurso a dois helicópteros, mas as autoridades não estavam a conseguir alcançar os destroços do avião.



Em Portugal, família e amigos ainda não acreditam na morte de Paulo Carvalho. Os familiares mantêm a fé e rezam para que haja um milagre. São inúmeros os bombeiros que têm dedicado mensagens a Paulo Carvalho, que esteve nas corporações de Queluz, Belas, Barcarena.



Mário Conde, comandante dos bombeiros da Amadora, recorda Paulo com muito carinho. "Era um bom profissional, um bom bombeiro, aventureiro e muito responsável".



Paulo Carvalho morreu a tentar salvar uma vida. Estava ao serviço de uma clínica de Luanda. Uma empresa mineira fretou um avião Embraer para resgatar um funcionário sul-africano com sintomas de malária.



Segundo o chefe do departamento do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos (GPIAA), Pedro Gonçalves, o piloto deu indicação de falha no motor vinte e cinco minutos depois da descolagem e informou que iria regressar.



No entanto, o motor incendiou e a torre não mais conseguiu estabelecer contacto com o piloto, tendo o avião caído no solo.